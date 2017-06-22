Подключение ReCaptcha от google

1. Натянуть новый интерфейс. 2. Ревью кода. 3. Доработка функционала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подключить рекапча к обработчику форм на лендинге (просто html, отправка формы естественно php)
Жду ваши цены и сроки.
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