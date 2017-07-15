Парсер по xml (JSON-фомат) + php верстка

необходимо выполнить парсер который будет забирать данные в одном месте xml (JSON-фомат) и преобразовав их выдавать на сайте. Выдача должна быть на странице сайта с динамическим содержимым (часть страницы будет статической а часть будет формироваться из спарсенных данных)

более подробно объясню при контакте с реальным исполнителем.