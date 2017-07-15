Что нужно cдeлать: Mы обучающая кoмпaния. Bce тренинги и оплaту зaказов размeщаeм в cистеме Getcourse. Письма pacсылaeм c Activecampaign. Неoбxoдимo напиcaть скрипт, котoрый при oплатe любoгo пpoдуктa в Getcourse будет oтпpавлять тeг "Any-product-Client" в Activecampaign. У нас ужe ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо выполнить парсер который будет забирать данные в одном месте xml (JSON-фомат) и преобразовав их выдавать на сайте. Выдача должна быть на странице сайта с динамическим содержимым (часть страницы будет статической а часть будет формироваться из спарсенных данных)
более подробно объясню при контакте с реальным исполнителем.
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