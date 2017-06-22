Парсинг с Маркета

Веб-программированиеЗавершен3 заявки181 просмотр
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Нужно спарсить с маркета все чугунные ванны с характеристиками (https://market.yandex.ru/catalog/56371/list?...).

7 лет назад
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vivos_pro
Виталий 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Всем доволен.
Отличный заказчик. Всем рекомендую!