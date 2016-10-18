Настройка и исправление ошибки в CMS сайта на 1С Битриксе

Делаем интеграцию (выгрузку ассортимента) c базы - 1С Управление торговлей для Украины в Битрикс и после импорта происходит не полная выгрузка из базы 1С УТ. Основная проблема – не выгружается Цена Номенклатуры и как

следствие не отображается уже на сайте кнопочка Купить (файл с ошибкой см. во

вложении – тестинг был в фоновом режиме).

Ошибка со стороны сайта, а не со стороны 1С – есть два файла import и offers, сайт не дает доброна загрузку offers в котором и находится цена нашей номенклатуры.

Если необходимо – можно сконектиться с 1С программистом для решения этой задачи.

Большая просьба помочь исправить этот баг. Пишите по стоимости и сроках.

P.S: Такжееще будет множество не больших задач для запуска данного проекта. Хотелось бы с

толковым специалистом по Битриксу и в дальнейшем двигаться в этом проекте по

поддержке и доработке мелких задач.