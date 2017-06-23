Про много слов абсолютно согласен с Александром. Только одно обсуждение "срочного" проекта растянулось на неделю. В срыве сроков виноват, работа не выполнена по причине загруженности на других проектах. Каюсь, не надо было подписываться под этот проект. Что касается "пряток в skype", то это вообще бредовая претензия. Мы вроде не договаривались, что я буду постоянно "онлайн". Подытожим: 1) Постановка задачи слабая; 2) По оплате ничего не могу сказать, т.к. ее не было. 3) Коммуникация... Тут все более-менее нормально.