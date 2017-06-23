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Отзывы заказчиков
$40
5 баллов
6 лет назад
много слов, а толку ноль. Сорвал сроки ничего не сделав. Прятался в невидимку в скайпе.
Ответный отзыв
Про много слов абсолютно согласен с Александром. Только одно обсуждение "срочного" проекта растянулось на неделю. В срыве сроков виноват, работа не выполнена по причине загруженности на других проектах. Каюсь, не надо было подписываться под этот проект. Что касается "пряток в skype", то это вообще бредовая претензия. Мы вроде не договаривались, что я буду постоянно "онлайн". Подытожим: 1) Постановка задачи слабая; 2) По оплате ничего не могу сказать, т.к. ее не было. 3) Коммуникация... Тут все более-менее нормально.
$40
10 баллов
6 лет назад
Несмотря на возникшие проблемы Виталий все сделал как надо и даже больше чем договаривались. Будем сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Все прошло удачно. Заказчик постоянно на связи и всячески помогал. Оплата моментально.
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделано быстро и качественно. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Работа прошла успешно. Рекомендую!
$10
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель. Всем доволен.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всем рекомендую!
$150
10 баллов
7 лет назад
Все сделал хорошо. Спасибо
Ответный отзыв
Удачное сотрудничество. Оплата в срок.
Веб-программирование
6 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга