vivos_pro

Виталий vivos_pro

 
37 летРоссия/Оренбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Парсинг сайтов любой сложности.
Парсинг сайта
Отзывы заказчиков
Killme777
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$40
5 баллов
6 лет назад
СРОЧНО! OpenCart импорт товаров с csv файла
много слов, а толку ноль. Сорвал сроки ничего не сделав. Прятался в невидимку в скайпе.
Про много слов абсолютно согласен с Александром. Только одно обсуждение "срочного" проекта растянулось на неделю. В срыве сроков виноват, работа не выполнена по причине загруженности на других проектах. Каюсь, не надо было подписываться под этот проект. Что касается "пряток в skype", то это вообще бредовая претензия. Мы вроде не договаривались, что я буду постоянно "онлайн". Подытожим: 1) Постановка задачи слабая; 2) По оплате ничего не могу сказать, т.к. ее не было. 3) Коммуникация... Тут все более-менее нормально.
Ответный отзыв
madbbb
45 летЭстония
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Перенести разделы и товары с Joomla Virtuemart на Opencart
Несмотря на возникшие проблемы Виталий все сделал как надо и даже больше чем договаривались. Будем сотрудничать еще.
Все прошло удачно. Заказчик постоянно на связи и всячески помогал. Оплата моментально.
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agcglobal
Горин 
47 летВеликобритания
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Скачать список продуктов с ценами с интернет магазина - парсер
Сделано быстро и качественно. Буду обращаться еще.
Работа прошла успешно. Рекомендую!
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smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Парсинг с Маркета
Отличный исполнитель. Всем доволен.
Отличный заказчик. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
dimmka
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Разработка парсера
Все сделал хорошо. Спасибо
Удачное сотрудничество. Оплата в срок.
Ответный отзыв
Веб-программирование
6 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга