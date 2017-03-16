dimmka

Дмитрий Кузнецов dimmka

 
37 летРоссия/Тольятти
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка веб дизайна, cайтов и мобильных приложений
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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  • Доработать скрипт python

    У меня есть готовый скрипт на питоне, который надо доработать или переделать: 1 генерация рандомных отрезков чисел(start=12498765526000000000, stop=12498799999999999999, shag = 5000)  в заданном большом отрезке 2 проверка по базе и сравнение с пройденными, далее конвертация в hex 3 ...

    Python
    Системное программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки 2х баннеров html5

    $10

    Требуется доработать и внести правки в два баннера html5 на одном заменить текст и фон + сделать гиф на втором сделать гиф.

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать скрипт mysql

    надо скрипт который будет средствами mysql выполнять файл с скл запросами на входе есть файл с скл запросами - мы его копируем, переименовываем - ибо он постоянно пополняется - выполняем и удаляем скрипт будет выполняться кроном в ...

    MySQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно отрисовать 1 баннер в html5

    $20

    нужно отрисовать 1 баннер в html5 аля google webdesigner в итого должно быть в html5 и в гиф - как заглушка для старых систем 90 пикслей высота 100% ширина более подбробно по запросу, исходники предоставлю

    HTML
    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка сайта на python/django

    Всем привет! Ищу в команду разработчиков python/django. требования: - python - mysql - опыт разработки crm/erp или других нетривиальных бизнес-приложений По проектам: В работу, есть сайт, который надо будет перенести полностью на джанго, сайт лендинг + интернет магазин на 3 товара с ...

    PythonMySQLDjango
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки проекта на UMI

    Привет! Есть три задачи на проект на UMI.CMS 1. поправить отображение карусели на мобильной версии для яблочных устройств. 2. поправить кнопку вотсап 3. залить новый баннер в карусель. Ссылку в личку удачному кандидату.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки на вордпресс проекте

    $10

    Привет! Задачи следующие:  Требуется внести некоторые правки 1. http://joxi.ru/D2POj8iplg5em3 1) убрать 'by' и автора статьи 2) заменить текст на русский "Свежевыжатая" 2. Сделать ссылки в статьях красного цвета как на сайте + подчеркивание при наведении https://gfmarket.ru/fitness/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE  3. http://joxi.ru/4AkP3Ghybaworq 1) убрать надпись "Category" 2) показать где добавлять картинки ...

    WordPress
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка парсера

    $150

    1. спарсить данные   [url=http://rb.ru/person/]rb.ru/person/[/url]  личности и их места работы. (это должно заполняться в эксель)  2. Парсинг данных участников по вытянутой уже выше информации из linkedin и facebook – то есть дополнить текущий профиль данными телефон/ мейл/ профиль ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать дизайн проекта

    $120

    Требуется сделать дизайн аналога проекта altaclub.vc - требуется сделать только раздел с проектами для инвестирования. Какие страницы нужны: Главная  Страница листинга проектов Карточка проекта Весь дизайн можно впринципе, адаптировав под проект можно содрать с angel.co Это будет площадка, на которой будут ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Мелкие доработки на опенкарт сайте

    Приветствую. сайт: http://bikemol.ru/ Задачи: 1. поправить меню сейчас оно разъехалось внизу вылезли не понятные штуки 2. это меню должно быть на сделано страницах: Мастерская и Прокат ( https://yadi.sk/i/Um2kOE6VrCYry ) 3. периодически вылезают ошибки при входе в админку.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработки сео по сайту лендингу

    Существующие задачи: 1. Отпимизировать для поисковых систем ( Там много чего уже прописано и сделано через плагин all in one SEO. Но так как я не гуру оптимизации, что-то может быть очень криво. Надо чтобы все ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интеграция интернет магазина на вордпресс+woocommerce

    Проект уже отрисован и сверстан, Что требуется сделать: Натянуть десктопную верстку Наятнуть мобильную верстку Интегрировать woocommerce Настроить все страницы с текстом для правки контентом Сделать интеграцию с: 1. Mailchimp 2. Платежки     1. PayPal     2. PaySera ( банковские ссылки и webmoney )    ...

    WordPressWooCommerce
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Небольшие доработки на вордпрессе

    Необходимо сделать небольшие доработки на вордпресс сайте. Подробности: 1. необходимо сделать, чтобы тянулись миниатюры с блога 2. поправить ошибки 3. обработать 4е логотипа, привести к одинаковым размерам.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание рекламной кампании в яндекс.директ

    $40

    Здравствуйте. Для сайта (сайт укажу в личной переписке) нужно создать рекламную компанию Яндекс Директ, бюджет на месяц 5 000 рублей на рекламную кампанию. Всю кампанию надо сделать на один город - Тольятти Предлагайте свои цены и сроки. ...

    Контекстная реклама18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Romeros777
Роман 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Доработки 2х баннеров html5
Отличный заказчик, сотрудничество прошло быстро и легко, спасибо большое, надеюсь будем работать и дальше!
Отличный дизайнер, сделал все как надо в срок и без проволочек, Спасибо.
Ответный отзыв
vivos_pro
Виталий 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Разработка парсера
Удачное сотрудничество. Оплата в срок.
Все сделал хорошо. Спасибо
Ответный отзыв
wuche
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Разработать дизайн проекта
Всё отлично.
Все супер!
Ответный отзыв
rahmanji1919
Рахман 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
31 отзыв(-5)
$7
10 баллов
8 лет назад
Мелкие доработки на опенкарт сайте
Соотрудничеством доволен
Исполнительный. Хорошо делает работу.
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Доработки сео по сайту лендингу
Отличный заказчик, рекомендую сотрудничать
Сделал все что требовалось и в срок, всегда был на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв