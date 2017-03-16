У меня есть готовый скрипт на питоне, который надо доработать или переделать: 1 генерация рандомных отрезков чисел(start=12498765526000000000, stop=12498799999999999999, shag = 5000) в заданном большом отрезке 2 проверка по базе и сравнение с пройденными, далее конвертация в hex 3 ...
- Системное программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется доработать и внести правки в два баннера html5 на одном заменить текст и фон + сделать гиф на втором сделать гиф.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
- Прикладное ПО7 заявокЗакрыт4 года назад
надо скрипт который будет средствами mysql выполнять файл с скл запросами на входе есть файл с скл запросами - мы его копируем, переименовываем - ибо он постоянно пополняется - выполняем и удаляем скрипт будет выполняться кроном в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
нужно отрисовать 1 баннер в html5 аля google webdesigner в итого должно быть в html5 и в гиф - как заглушка для старых систем 90 пикслей высота 100% ширина более подбробно по запросу, исходники предоставлюБаннеры1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Всем привет! Ищу в команду разработчиков python/django. требования: - python - mysql - опыт разработки crm/erp или других нетривиальных бизнес-приложений По проектам: В работу, есть сайт, который надо будет перенести полностью на джанго, сайт лендинг + интернет магазин на 3 товара с ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет! Есть три задачи на проект на UMI.CMS 1. поправить отображение карусели на мобильной версии для яблочных устройств. 2. поправить кнопку вотсап 3. залить новый баннер в карусель. Ссылку в личку удачному кандидату.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $10
Привет! Задачи следующие: Требуется внести некоторые правки 1. http://joxi.ru/D2POj8iplg5em3 1) убрать 'by' и автора статьи 2) заменить текст на русский "Свежевыжатая" 2. Сделать ссылки в статьях красного цвета как на сайте + подчеркивание при наведении https://gfmarket.ru/fitness/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE 3. http://joxi.ru/4AkP3Ghybaworq 1) убрать надпись "Category" 2) показать где добавлять картинки ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
1. спарсить данные [url=http://rb.ru/person/]rb.ru/person/[/url] личности и их места работы. (это должно заполняться в эксель) 2. Парсинг данных участников по вытянутой уже выше информации из linkedin и facebook – то есть дополнить текущий профиль данными телефон/ мейл/ профиль ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $120
Требуется сделать дизайн аналога проекта altaclub.vc - требуется сделать только раздел с проектами для инвестирования. Какие страницы нужны: Главная Страница листинга проектов Карточка проекта Весь дизайн можно впринципе, адаптировав под проект можно содрать с angel.co Это будет площадка, на которой будут ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется сделать указанные в файле сео доработки, файл высылаю по запросу.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую. сайт: http://bikemol.ru/ Задачи: 1. поправить меню сейчас оно разъехалось внизу вылезли не понятные штуки 2. это меню должно быть на сделано страницах: Мастерская и Прокат ( https://yadi.sk/i/Um2kOE6VrCYry ) 3. периодически вылезают ошибки при входе в админку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Существующие задачи: 1. Отпимизировать для поисковых систем ( Там много чего уже прописано и сделано через плагин all in one SEO. Но так как я не гуру оптимизации, что-то может быть очень криво. Надо чтобы все ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Проект уже отрисован и сверстан, Что требуется сделать: Натянуть десктопную верстку Наятнуть мобильную верстку Интегрировать woocommerce Настроить все страницы с текстом для правки контентом Сделать интеграцию с: 1. Mailchimp 2. Платежки 1. PayPal 2. PaySera ( банковские ссылки и webmoney ) ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Стрелки и логотипы в креплении. Общий стиль - http://c.convertrocket.ru/Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать небольшие доработки на вордпресс сайте. Подробности: 1. необходимо сделать, чтобы тянулись миниатюры с блога 2. поправить ошибки 3. обработать 4е логотипа, привести к одинаковым размерам.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $40
Здравствуйте. Для сайта (сайт укажу в личной переписке) нужно создать рекламную компанию Яндекс Директ, бюджет на месяц 5 000 рублей на рекламную кампанию. Всю кампанию надо сделать на один город - Тольятти Предлагайте свои цены и сроки. ...Контекстная реклама18 заявокЗакрыт8 лет назад