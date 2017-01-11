Приветствую. Вы сможете оценить мои навыки, ознакомившись с портфолио в профиле. Дизайн сайтов, мобильных приложений и пользовательских интерфейсов.
Skype: Wushez Wong
WhatsApp: +7 996 37-66-007
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Портфолио
- Zames (Landing Page)305 просмотров
- VestaDom353 просмотра
- Эксперт-Т318 просмотров
- Shinese532 просмотра
- Миэль (Landing Page)407 просмотров
- Langscape491 просмотр
- Supsystic UI Kit403 просмотра
- The Martian464 просмотра
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
7 лет назад
C Сергеем работаем уже не первый проект. Отличный и очень талантливый дизайнер. Все время на связи. Легко находит общий язык. Чувствует проект. Соблюдение сроков у него также на первом месте. Всячески его рекомендую. Сергей, спасибо за сотрудничество. Очень рада работать с тобой!
Ответный отзыв
Довольно редкий случай - встретить человека, с кем находишь настолько тонкое и чёткое взаимопонимание. Безумно рад каждому совместному проекту с Еленой. Точные ответы на любые вопросы при обсуждении и достойная оплата. Я уверен в этом человеке и гарантирую, что сотрудничество с Еленой пройдёт для Вас очень продуктивно и позитивно! Спасибо!
$200
10 баллов
7 лет назад
Все отлично! рекомендую!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Алексеем. Надеюсь, что будем работать и дальше. Спасибо.
$100
10 баллов
7 лет назад
Работой доволен. Проект сдан вовремя.
Ответный отзыв
Грамотная постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую.
$120
10 баллов
7 лет назад
Все супер!
Ответный отзыв
Всё отлично.
$60
9 баллов
7 лет назад
Отличный спец
Ответный отзыв
Серьёзный и пунктуальный заказчик. Мгновенные ответы на все возникшие вопросы, подробно составленное ТЗ и своевременная оплата. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Дизайн сайтов
27 отзывов
$15/час
от $70от 1 дня
нет рейтинга