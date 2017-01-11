wuche

Сергей wuche

 
29 летРоссия/Новосибирск
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Приветствую. Вы сможете оценить мои навыки, ознакомившись с портфолио в профиле. Дизайн сайтов, мобильных приложений и пользовательских интерфейсов.

Skype: Wushez Wong

WhatsApp: +7 996 37-66-007

Дизайн сайта
Портфолио
Отзывы заказчиков
KalininaElena
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта элитной недвижимости
C Сергеем работаем уже не первый проект. Отличный и очень талантливый дизайнер. Все время на связи. Легко находит общий язык. Чувствует проект. Соблюдение сроков у него также на первом месте. Всячески его рекомендую. Сергей, спасибо за сотрудничество. Очень рада работать с тобой!
Довольно редкий случай - встретить человека, с кем находишь настолько тонкое и чёткое взаимопонимание. Безумно рад каждому совместному проекту с Еленой. Точные ответы на любые вопросы при обсуждении и достойная оплата. Я уверен в этом человеке и гарантирую, что сотрудничество с Еленой пройдёт для Вас очень продуктивно и позитивно! Спасибо!
Ответный отзыв
alexxey_s
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
7 лет назад
2 посадочные страницы
Все отлично! рекомендую!
Доволен сотрудничеством с Алексеем. Надеюсь, что будем работать и дальше. Спасибо.
Ответный отзыв
alexxey_s
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
3 посадочные страницы
Работой доволен. Проект сдан вовремя.
Грамотная постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
dimmka
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Разработать дизайн проекта
Все супер!
Всё отлично.
Ответный отзыв
playmaker178
Андрей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
9 баллов
7 лет назад
Отрисовать дизайн сайта
Отличный спец
Серьёзный и пунктуальный заказчик. Мгновенные ответы на все возникшие вопросы, подробно составленное ТЗ и своевременная оплата. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
27 отзывов
$15/час
от $70от 1 дня
нет рейтинга