Сайт под ключ

В основe копируем данный лендинг: http://a.goji-buy.org/ Здесь наработка в фотошоп: https://drive.google.com/file/d/0B624znyXIKyPQU1OMzFFUm9KQ1E/edit?usp=sharing В нем отмечены 6 пунктов, с описанием что нужно изменить в лендинге, и как это должно выглядеть. Материалы, которые понадобятся: 1. элементы для пункта 1 взять с этого ...