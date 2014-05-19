Сделать Сайт Каталог

Если Вы хорошо разбираетесь в kohana и сможете доделать заброшенный сайт за отзыв, пополнение резюме и возможность получения опыта и практики и 40% доли владения ресурса, тогда пишите, будем сотрудничать. Проект некоммерческий, но есть вероятность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт (почти копия)
Но начинка и тематика вся другая. Статьи и прочее.
Нужен движок и корзина.
Нужен САЙТ КАТАЛОГ.
При нажатии корзина заказ приходит на мыло.
Вариант 2 присоединение сбербанка.
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