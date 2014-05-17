Сделать Landing page

Необходимо сделать сайт визитку нужно сделать простой сайт примерно такого формата и тематики http://beli-slon.ru/ срок до 7 дней
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать продающую страницу.
Направление- Туризм.
Все подробности при общении.
От Вас стоимость, сроки.
Наличие портфолио - обязательно.
Оплата только Яндекс Деньгами.
- Похожие заказы
- $50Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать около 40 лендингов. Большую часть по перевозкам. Как где и что на них будет - предоставляется. От Вас сроки и стоимость за 1 штуку. Плюс ссылки на портфолио по лендингам.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать сайт в короткие сроки 48 часов Есть шаблон который понравился: http://www.templatemonster.com/ru/flash-cms-templates-type/47615.html Домен: www.exit-design.ru (зарегистрирован)Закрыт10 лет назад
Нужен сайт для ведения списка покупок.Типа http://zapokupkami.mobi/ без шаблонов и расходов Реализация на php+jquery+mysql.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
Написать сайт визитку по типу http://glavpotolki.ru/new/ http://vipceiling.ru/ но цветовая гамма http://stoimost-potolkov.ru/Завершен10 лет назад
- $100
Здравствуйте, нужно сделать одностраничник (продающий сайт). Расчет после выполнение работы.(одному уже сделал предплату в итоге ни одностраничникиа ни денег). Жду предложений.Завершен10 лет назад
- $1000
Нужен сайт футбольной тематике. Вот есть такой сайт- http://www.fifaleader.ru/ , на этом сайте всё состоит из компонентов. в ручную практически не чего не писалось.., Мне нужно сделать такой же сайт по функционалу.Закрыт9 лет назад
- $250
Пересмотрев снова templatemonster.com http://www.templatemonster.com/ru/demo/47731.html http://www.templatemonster.com/ru/demo/46874.html ? Определяющие вопросы - сколько стоит создать сайт на базе переработки этих шаблонов . Кстати, насколько свободно их можно "перерабатывать"? И стоит ли? эти шаблоны вы можете воспринять как ТЗ и ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 лет назад
Информационный портал с информацией о фирмах и организациях города/района. Акциях и предложениях. Которые могут добавлять сами организации после предварительной регистрации, предварительная модерация. Сайт должен отражаться корректно на всех устройствах!!! Если необходимо сделать мобильную версию сайта. ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходим легкий лого + лендинг на html 5. Все ТЗ в документе. Выслушаю в случае чего ваши варианты. Сайт под ключ. Уровень не хуже http://eng.d.chaoslab.ru/Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад