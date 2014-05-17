Сделать Landing page

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок228 просмотров
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Необходимо сверстать продающую страницу.

Направление- Туризм.

Все подробности при общении.

От Вас стоимость, сроки.

Наличие портфолио - обязательно.

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10 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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