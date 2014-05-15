Сайт под ключ

Информационный портал с информацией о фирмах и организациях города/района. Акциях и предложениях. Которые могут добавлять сами организации после предварительной регистрации, предварительная модерация. Сайт должен отражаться корректно на всех устройствах!!! Если необходимо сделать мобильную версию сайта. Организовать платный доступ к ресурсу (онлайн оплата, электронные платежи, безнал счета для юр. лиц и т.п.)

Указывайте сроки и цену обязательно!!! (Если необходимо для этого сделать + мобильную версию сайта, то указывайте цену за все)

Спасибо. Жду предложений.

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