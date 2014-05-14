Сайт доставки пиццы на базе шаблона

Необходимо сделать сайт по доставке пиццы на базе шаблона. Шаблон предлагаете Вы (можно платный если понравится), далее заказываем под него логотип и дизайн. Вы все собираете в кучу и устанавливаете на хостинг. Функционал сайта стандартный для служб доставки еды. Работа не очень срочная, и предполагает время на работу дизайнера перед тем как Вы будете все верстать.