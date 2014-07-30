Сверстать и разместить лэндинг

$250
Сайты «под ключ»Завершен15 заявок208 просмотров
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Нужно сверстать и разместить лэндинг для sunshineyoga.ru

Макет в приложении.

ТЗ в приложении.

Платежей и транзакций там нет, только сбор регистрационных данных в сервис рассылки.

Срок: 24 часа.

10 лет назад
SKDM
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Domus159
Дамир 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$49
3 дня
Все очень круто
Отличный заказчик! Настоятельно рекомендую!
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