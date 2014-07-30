Создать сайт-визитку (главная страница как Landing page). Требуется верстка; Всего макетов - 2 шт. + страница 404 Также нужно сделать форму обратной связи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать и разместить лэндинг для sunshineyoga.ru
Макет в приложении.
ТЗ в приложении.
Платежей и транзакций там нет, только сбор регистрационных данных в сервис рассылки.
Срок: 24 часа.
- Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
День добрый! Необходимо сделать 2 сайта. Первый сайт: 5 статических страничек, логотип, контакты. Второй: перенести дизайн на WordPress.Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать подписную страницу: Подписная страница – большая картинка, встроенное видео и немного текста, примерно как http://ammabhagavan.ru/freedom4love_ только чтобы со вкусом, это сделано на конструкторе Форма подписки на http://www.unisender.com/ru/ Готовую страницу выложить на хостинг Если вам интересно, пришлите ...Завершен10 лет назад
Нужно создать полуавтоматический обменный пункт (тоесть прием денег автоматически, а отдача вручную) Прием: - Webmoney - Yandex - Qiwi - Privat24 Жду Ваших предложений.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется создание аналога сайта tophouse ru (дизайн, структура) Система wordpress посл.версии наполнение первоначально с сайта (основные страницы) Первоначальное создание на вашем хостинге, для доведения до рабочего состояния Бюджетные рамки ограничены, только для согласных.Завершен10 лет назад
- $100
Четкого ТЗ нет, но есть группа в ВК, там все подробно расписано,нужно сделать сайт за 2 дня (3 варианта исполнения дизайна) и выложить его на хостинг. Пример - http://devicemicro.ru/ 100% постоплата Срок: 1-2 дня Бюджет: 3000 рубЗавершен10 лет назад
Разработка сайта "с нуля". Сайт для размещения торговых объявлений по типу "Авито"/"Сландо". С возможностями фильтрации как на "Розетке". Тех. задание/сроки/бюджет обговариваются.Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Нужно создать "с нуля" сайт для компании, оказывающей транспортные услуги. Что мы хотим: 1. Качественный дизайн, выполненный по современным стандартам. 2. Кроссбраузерную верстку, адаптированную, в том числе, для клиентов с мобильными устройствами. 3. Четкую структуру сайта, понятную ...Закрыт10 лет назад
Необходимо создать сайт-каталог на Опенкарт (именно каталог, так как корзины нет, как и нет страницы товара. Обратите внимание, что список товаров выводится в табличной форме, а не в стандартной форме, как в Опенкарте). Дизайн-макеты: http://sites78.ru/metallobaza2/ http://sites78.ru/metallobaza2v2/ http://sites78.ru/metallobaza2v3/ http://sites78.ru/metallobaza2v4/ http://sites78.ru/metallobaza2v5/ http://sites78.ru/metallobaza2v6/ http://sites78.ru/metallobaza2v7/ http://sites78.ru/metallobaza2v8/ Интересует стоимость и ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Требуется создать сайт под ключ, примерную копию http://www.art-spb.ru сайт по продажам картин. Нужно создать подобное по структуре и наполнить нашей продукцией матрешками авторскими, ручная роспись. Сайт должен быть удобен для раскрутки. Обязательно большой опыт по созданию сайтов. Напишите стоимость. Предложения ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт10 лет назад