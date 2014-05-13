Нужен сайт

Необходимо создать сайт-каталог на Опенкарт (именно каталог, так как корзины нет, как и нет страницы товара. Обратите внимание, что список товаров выводится в табличной форме, а не в стандартной форме, как в Опенкарте). Дизайн-макеты: http://sites78.ru/metallobaza2/ http://sites78.ru/metallobaza2v2/ http://sites78.ru/metallobaza2v3/ http://sites78.ru/metallobaza2v4/ http://sites78.ru/metallobaza2v5/ http://sites78.ru/metallobaza2v6/ http://sites78.ru/metallobaza2v7/ http://sites78.ru/metallobaza2v8/ Интересует стоимость и ...
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Нужно создать "с нуля" сайт для компании, оказывающей транспортные услуги.
Что мы хотим:
1. Качественный дизайн, выполненный по современным стандартам.
2. Кроссбраузерную верстку, адаптированную, в том числе, для клиентов с мобильными устройствами.
3. Четкую структуру сайта, понятную как посетителям, так и поисковым системам.
На сайте должны быть модули рассчета расстояний по карте, рассчета стоимости доставок грузов разных величин (ТЗ при личном общении), модуль связи с оператором и возможность заказа обратного звонка.
Кроме этого, от исполнителя ждем текстовое наполнение сайта при содействии нашего штатного маркетолога.
Возможно заключение договора подряда/оказания услуг.
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