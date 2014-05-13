Нужен сайт

Нужно создать "с нуля" сайт для компании, оказывающей транспортные услуги.

Что мы хотим:

1. Качественный дизайн, выполненный по современным стандартам.

2. Кроссбраузерную верстку, адаптированную, в том числе, для клиентов с мобильными устройствами.

3. Четкую структуру сайта, понятную как посетителям, так и поисковым системам.

На сайте должны быть модули рассчета расстояний по карте, рассчета стоимости доставок грузов разных величин (ТЗ при личном общении), модуль связи с оператором и возможность заказа обратного звонка.

Кроме этого, от исполнителя ждем текстовое наполнение сайта при содействии нашего штатного маркетолога.

Возможно заключение договора подряда/оказания услуг.