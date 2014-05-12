Создание сайта копию

Привет Есть такое: yasamoylov.justclick.ru/socio Надо эту страницу переделать в стиле: http://tonysx.ru/ums/ http://tonysx.ru/snm/ И залить на поддомен: http://vsocionike.com И чтоб была прикручена форма justclick (код скину) Возможно долгосрочное сотрудничество. Пожалуйста!! Если вы не любите свое дело - не пишите