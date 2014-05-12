Уважаемые разработчики, необходимо разработать интернет-магазин с форумом.

CMS Joomla 2.5 + VirtueMart или CMS OpenCart

Движок форума предлагайте сами, обсудим. Форум будет аналогичным вот этому

Из функционала интернет-магазина нужно:

1. Корзина

2. Поисковик

3. Фильтры по товарам

4. Меню-навигация (

5. Отложенные товары

6. Сравнение товаров

7. Оценка товаров (звездочки)

8. Слайдер на главную страницу

9. Таймер с обратным отсчетом времени акции

10. Все остальные моменты будут описаны в ТЗ (ничего сверх естественного).

Так же перед разработкой необходимо произвести верстку дизайна (сам дизайн уже готовый и ждет своего часа).

Срок разработки до конца мая 2014 года.

Условия отбора:

1. Не менее года на проекте weblancer.net

2. Не менее 7 положительных отзывов

3. Опыт работы с CMS Joomla или CMS OpenCart

4. Опыт в разработке форумов

5. Умение грамотно делать верстку