Добрый день. Нужно зарегистрировать несколько магазинов в ishop.qiwi.com Страница регистрации здесь - ishop.qiwi.com/register/start.action Желателен опыт. Жду Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые разработчики, необходимо разработать интернет-магазин с форумом.
CMS Joomla 2.5 + VirtueMart или CMS OpenCart
Движок форума предлагайте сами, обсудим. Форум будет аналогичным вот этому
Из функционала интернет-магазина нужно:
1. Корзина
2. Поисковик
3. Фильтры по товарам
4. Меню-навигация (
5. Отложенные товары
6. Сравнение товаров
7. Оценка товаров (звездочки)
8. Слайдер на главную страницу
9. Таймер с обратным отсчетом времени акции
10. Все остальные моменты будут описаны в ТЗ (ничего сверх естественного).
Так же перед разработкой необходимо произвести верстку дизайна (сам дизайн уже готовый и ждет своего часа).
Срок разработки до конца мая 2014 года.
Условия отбора:
1. Не менее года на проекте weblancer.net
2. Не менее 7 положительных отзывов
3. Опыт работы с CMS Joomla или CMS OpenCart
4. Опыт в разработке форумов
5. Умение грамотно делать верстку
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