Сайт чешского паба.

Нужно изготовить полнофункциональную копию сайта humanemulator.info Контент брать оттуда же Мне нужно чтобы весь сайт выглядел абсолютно также, а управление всем контентом осуществлялось из админки. Нужно сделать ТОЛЬКО английскую версию сайта. Предпочтение отдаю людям с опытом и отзывами.