Специалисты по html/js/php/apache/curl

***Коммуникация с заказчиком возможна только с 22.00 до 4 утра МСК времени и только посредством XMPP JABBER***

Вакансия только для фрилансеров на долгосрочную перспективу сотрудничества ! Просим не беспокоить от лица организаций и офисных команд с московскими тарифами.

Отзывы и рейтинги не имеют значения, мы самостоятельно определим вашу квалификацию и уровень.

*Tребования по квалификации:

- знание PHP, HTML, JS, apache mods, curl

- опыт модификации существующих скриптов/модулей и быстрого запуска сайта из шаблона.

- знание основ безопасности, принятие превентивных мер для предотвращения DOS, xss, mysql injections при верстке сайта (санация GET/POST данных, ограничение размера принимаемых данных, etc.).

- самостоятелность в принятии решений, настойчивость.

*Исполнение единоразовых заказов с оплатой по факту выполнения:

- Создание php/js вебсайтов «под ключ» с нуля (из шаблона, но без использования cms) руководствуясь кратким ТЗ от заказчика. При этом выбор шаблона, дизайна и тонкостей функционала будет лежать на исполнителе.

- интеграция и подключение существующих сайтов к различным внешним сисемам через API.

- написание специализированных модулей на php

*Постоянная работа с помесячной оплатой (в среднем 0.5–1 час в день или 2–4ч в экстренных случаях):

- Мониторинг работающих сайтов и сервера, следить за окончанием срока действия доменов и ssl сертификатов, регулярный бэкап, решение проблем по мере их возникновения, внесение мелких изменений, обновления, исправление уязвимостей, замена ssl сертификатов.