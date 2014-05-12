Специалисты по html/js/php/apache/curl

Нужно сделать мобильную версию сайта sardegna.su (аналогично booking.com или sardegna.com) ОСНОВНОЕ МЕНЮ (главная страница): - форма быстрого поиска - расширенный поиск (кнопка) - рекомендуем - доступный отдых - роскошный отдых - форма бронирования авиабилетов ОСНОВНОЕ МЕНЮ (внутренняя страница): - форма быстрого поиска - расширенный поиск ...
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Вакансия только для фрилансеров на долгосрочную перспективу сотрудничества ! Просим не беспокоить от лица организаций и офисных команд с московскими тарифами.
Отзывы и рейтинги не имеют значения, мы самостоятельно определим вашу квалификацию и уровень.
*Tребования по квалификации:
- знание PHP, HTML, JS, apache mods, curl
- опыт модификации существующих скриптов/модулей и быстрого запуска сайта из шаблона.
- знание основ безопасности, принятие превентивных мер для предотвращения DOS, xss, mysql injections при верстке сайта (санация GET/POST данных, ограничение размера принимаемых данных, etc.).
- самостоятелность в принятии решений, настойчивость.
*Исполнение единоразовых заказов с оплатой по факту выполнения:
- Создание php/js вебсайтов «под ключ» с нуля (из шаблона, но без использования cms) руководствуясь кратким ТЗ от заказчика. При этом выбор шаблона, дизайна и тонкостей функционала будет лежать на исполнителе.
- интеграция и подключение существующих сайтов к различным внешним сисемам через API.
- написание специализированных модулей на php
*Постоянная работа с помесячной оплатой (в среднем 0.5–1 час в день или 2–4ч в экстренных случаях):
- Мониторинг работающих сайтов и сервера, следить за окончанием срока действия доменов и ssl сертификатов, регулярный бэкап, решение проблем по мере их возникновения, внесение мелких изменений, обновления, исправление уязвимостей, замена ssl сертификатов.
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