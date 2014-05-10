Мобильная версия сайта Sardegna.su

Добрый день. Нам нужно сделать мобильную версию сайта rentekltd.ru Прикладываю примерные скриншоты. Нужны сроки. По цене до 250 долларов. Оплата в несколько этапов. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать мобильную версию сайта sardegna.su (аналогично booking.com или sardegna.com)
ОСНОВНОЕ МЕНЮ (главная страница):
- форма быстрого поиска
- расширенный поиск (кнопка)
- рекомендуем
- доступный отдых
- роскошный отдых
- форма бронирования авиабилетов
ОСНОВНОЕ МЕНЮ (внутренняя страница):
- форма быстрого поиска
- расширенный поиск (кнопка)
- рекомендуем
- список объектов
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ:
- переводчик
- типы отелей
- избранное
- рекомендуем
- бронирование
- отдых на Сардинии
- о проекте
- новости
Цену и сроки указывайте в проекте
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