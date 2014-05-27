Портал на joomla

$300
Сайты «под ключ»Завершен7 заявок248 просмотров
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Требуется сделать городской сайт-афишу. В нем - анонсы мероприятий, календарь, карта, погода, каталог организаций, статьи, новости (подробнее - в прикрепленном ТЗ, схема главной страницы там же). Больших наворотов не нужно, сайт должен быть простым в управлении. Ещё нужно сделать логотип для "шапки". За основу можно взять набор компонентов и модулей отсюда: http://joomline.ru/ - я собираюсь купить, что нужно.

Человек я адекватный, но не опытный в этом деле. Поэтому не могу гарантировать, что изначально распишу все до мелочей. Многое будем решать по ходу.

Joomla
10 лет назад
arrow_t
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 лет назад
$300
10 дней
Большое спасибо Артуру за качество работы и терпение в общении. Когда заказчик - чайник и не всегда знает, чего хочет, это наверняка непросто для вебмастера. Лишнего не взял, на платных скриптах не настаивал, из бесплатных выжал больше, чем я рассчитывала. Не только сайт сделал, но и обучал с ним работать. Результатом и работой очень довольна. Успехов Артуру и благополучия!
Спасибо Татьяне за интересный проект и прекрасное сотрудничество.
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