Портал на joomla

Требуется сделать городской сайт-афишу. В нем - анонсы мероприятий, календарь, карта, погода, каталог организаций, статьи, новости (подробнее - в прикрепленном ТЗ, схема главной страницы там же). Больших наворотов не нужно, сайт должен быть простым в управлении. Ещё нужно сделать логотип для "шапки". За основу можно взять набор компонентов и модулей отсюда: http://joomline.ru/ - я собираюсь купить, что нужно.

Человек я адекватный, но не опытный в этом деле. Поэтому не могу гарантировать, что изначально распишу все до мелочей. Многое будем решать по ходу.