Верстка сайта с макета в PSD и установка на CMS

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Есть прототип сайта с тематикой микрофинансовой организации (вклады, займы), дизайн уже есть. Всего сайт включает в себя 10 страниц. Вот ссылка на дизайн сайта с комментариями: http://whoision.com/share/Ramil_Urazmanov-Alfa_kapital_grupp_sait/0BxKBAlt-sRoJN3FZTFNNOEdpQlE/slide/0BxKBAlt-sRoJbzZHNDM2dkVZS1U (обязательно обратите внимание, что в мокапе 8 страниц!) Также отдельное внимание качественному калькулятору, если у Вас не было опыта в создании подобных вещей, лучше не пишите.

Суть задачи: сверстать готовый дизайн в PSD и установить это на какую ни будь простую CMS, для того, чтобы можно было редактировать текстовые блоки, менять картинки и т.д.

Я понимаю, что это никакое не ТЗ, поэтому готов заполнить ТЗ которое Вы используете, для того, чтобы понять таких как Я.

Оплата может быть по этапам. Сделали - деньги получили. Всё просто. Главное - результат, качественный результат.

В общем, пишите здесь.

!!! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ДЕДЛАЙН ПО ПРОЕКТУ 31.05.14 !!!

Жду Ваших предложений, вопросов, пожеланий, ТЗ.

Всем добра!