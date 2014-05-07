Сайт инженерной фирмы под ключ

Добрый день. В сжатые сроки необходимо сделать сайт по функционалу похожий на http://reg-express.ru + индивидуальный дизайн. Прошу указывать примерную стоимость и сроки вашей работы. Также хотелось бы видеть ссылки на предыдущие ваши работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пока просто сюда копирую мысли
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Основные цели:
Основная цель проекта - сайт должен продавать
Сайт фирмы должен продавать
Сайт фирмы должен быть красивым
Сайт должен быть посещаемым
Структура и содержимое сайта - максимально полезно для посетителя
Разработка структуры сайта
Чем мы занимаемся
Что мы проектируем
Что мы спроектировали
Категориии по технологическому назначению объектов
Существующий сайт - 1fbm.com
Подбор контента:
Подбор контента выполнить из пула инженерных проектов
Тема инженерная фирма - разработка проектов промышленно-гражданского строительства
Разработать коммерческое предложение для фирм и организаций
Графический дизайн сайта
Учесть использование для управления систем управления сайтом redmine
Выбор системы управления сайтом
Предпочтения
СУП ( система управления проектами ) redmine.org попробовать реализовать используя функционал системы и плагинов либо обоснование почему невозможно для увеличения посещаемости использовать redmine
Примечание: личные разработки систем управления сайтом не рассматриваются
Раскрутка в интернете
Этапы запуска проекта 1fbm.ru и 1fbm.com
Основные направления бизнеса
Контент
Раскрутка
Основная география
Уральское кольцо
Москва и Спб
Тюменская область
Прочие
Основная география
Нужно чтобы сайт продавал
РАСКРУТКА
Задача отразить наиболее сильные стороны фирмы
Регистрация в каталогах и на форумах
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