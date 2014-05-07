Сайт инженерной фирмы под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок277 просмотров
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Пока просто сюда копирую мысли

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Основные цели:

Основная цель проекта - сайт должен продавать

Сайт фирмы должен продавать

Сайт фирмы должен быть красивым

Сайт должен быть посещаемым

Структура и содержимое сайта - максимально полезно для посетителя

Разработка структуры сайта

Чем мы занимаемся

Что мы проектируем

Что мы спроектировали

Категориии по технологическому назначению объектов

Существующий сайт - 1fbm.com

Подбор контента:

Подбор контента выполнить из пула инженерных проектов

Тема инженерная фирма - разработка проектов промышленно-гражданского строительства

Разработать коммерческое предложение для фирм и организаций

Графический дизайн сайта

Учесть использование для управления систем управления сайтом redmine

Выбор системы управления сайтом

Предпочтения

СУП ( система управления проектами ) redmine.org попробовать реализовать используя функционал системы и плагинов либо обоснование почему невозможно для увеличения посещаемости использовать redmine

Примечание: личные разработки систем управления сайтом не рассматриваются

Раскрутка в интернете

Этапы запуска проекта 1fbm.ru и 1fbm.com

Основные направления бизнеса

Контент

Раскрутка

Основная география

Уральское кольцо

Москва и Спб

Тюменская область

Прочие

Основная география

Нужно чтобы сайт продавал

РАСКРУТКА

Задача отразить наиболее сильные стороны фирмы

Регистрация в каталогах и на форумах

10 лет назад
a1FFBM
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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