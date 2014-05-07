Доделки на сайте.джумла

1)заменить шапку и увидите там определение города должно быть ( то есть смена шапки заменить старую на эту)

2) сменить полоску меню там по цвету чисто

3) так как всего 4 категории товара и всего 10 товаров у кажодго товара есть три типа , то есть заходим допустим в шампунь его может быть 6 видов человек просто перещелкивает тип шампуню и меняется описание, то есть человек заходит допустим сюда http://skcosmetics.ru/katalog-produktsii/ukhod-za-telom/item/skrab-dlya-lica-50-ml-copy-3?category_id=4

есть три типа продукта , на каждый тип дожно быть описание , это все что нужно сделать