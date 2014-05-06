Сайт по продаже курсов по копирайтингу и фрилансу

Разработка сайта по прототипу: xys3ya.axshare.com/ Дизайн: http://stylevintage.stylemultimedia.com/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать небольшой проект с помощью которого можно будет производить продажу курсов по фрилансу и купирайтингу.
Рассмотрю варианты базирования на стандартны платных и бесплатных CMS.
С предложениями и за подробностями в скайп (профиль) или в ЛС
Товарищи "серьезные студии" и так далее цены в 500$ - 1200$ в концепции данного заказа выглядят смешно, потому если цена за вашу работу такова проходите мимо проекта.
P.S. Оптимальной для уникального не сложного шаблона считаю цену в 100 - 120$ с работой и настройкой.
Прошу прощения что сразу не обрисовал ценовые рамки. Жду предложений.
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