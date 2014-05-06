Сайт по продаже курсов по копирайтингу и фрилансу

Необходимо создать небольшой проект с помощью которого можно будет производить продажу курсов по фрилансу и купирайтингу.

Рассмотрю варианты базирования на стандартны платных и бесплатных CMS.

С предложениями и за подробностями в скайп (профиль) или в ЛС

Товарищи "серьезные студии" и так далее цены в 500$ - 1200$ в концепции данного заказа выглядят смешно, потому если цена за вашу работу такова проходите мимо проекта.

P.S. Оптимальной для уникального не сложного шаблона считаю цену в 100 - 120$ с работой и настройкой.

Прошу прощения что сразу не обрисовал ценовые рамки. Жду предложений.