Сайт по продаже курсов по копирайтингу и фрилансу

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок233 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать небольшой проект с помощью которого можно будет производить продажу курсов по фрилансу и купирайтингу.

Рассмотрю варианты базирования на стандартны платных и бесплатных CMS.

С предложениями и за подробностями в скайп (профиль) или в ЛС

Товарищи "серьезные студии" и так далее цены в 500$ - 1200$ в концепции данного заказа выглядят смешно, потому если цена за вашу работу такова проходите мимо проекта.

P.S. Оптимальной для уникального не сложного шаблона считаю цену в 100 - 120$ с работой и настройкой.

Прошу прощения что сразу не обрисовал ценовые рамки. Жду предложений.

10 лет назад
Kopyraiter
Денис 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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