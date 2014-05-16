Необходимо создание сайта под ключ

Создать простой сайт-каталог продукции (НЕ интернет-магазин) на любой бесплатной CMS. Смотрите макет главной.
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Здравствуйте. Необходимо создание сайта. Сайт - полнофункциональный интернет магазин, количество товаров от 3000.
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