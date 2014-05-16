Необходимо создание сайта под ключ

Работаем уже около полугода. Сначала заказывал продвижение и поддержку сайта, сейчас создание. По достижениям – на данный момент, достигнут результат, - 59% запросов в топе Яндекса. Очень ответственный специалист, всегда подробно отвечает на все вопросы, любые корректировки на сайт вносились в течение одного дня. Важно лично для меня - никаких исчезновений по телефону. Так же встречались лично, все обговаривалось в подробностях. Рекомендую, как специалиста.