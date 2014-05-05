Разыскивается на полную занятость программист php, отлично работающий на одном или нескольких фреймворках. Было бы плюсом если вы отлично разбираетесь в популярных CMS, таких как Битрикс, Wordpress, Opencart, и т.д.

Работа удаленная но стабильная, попроектная занятость не интересует.

Личностные характеристики которые мы ценим:

- честность

- ответственность

- коммуникабельность

Чего точно не нужно:

- совмещения нашей работы с какой-нибудь основной работой, работа по вечерам

- работа в отрыве от команды

Работа предлагается стабильная удаленная, в случае если сработаемся и будет такое желание, возможно оформление переезда в Варшаву для работы в нашем уютном офисе.

Пишите сразу также ваши финансовые ожидания, я не знаю какие ЗП у таких специалистов но думаю по откликам сориентируемся. От вас:

1. Резюме если есть

2. портфолио проектов

3. информация о себе

4. финансовые ожидания

Портфолио и прочее сюда можете не писать, всё равно тут смотреть не буду. Присылайте сразу на почту.