Сайт: попутные грузы, грузоперевозки.

Нужно сделать каталог отелей ~100тыс объектов. Настроить функции и стили для корректной работы в различных браузерах и на устройствах с различной диагональю экрана. ТРЕБОВАНИЯ И ФУНКЦИИ • Joomla 2.5 – 3.2 • Дизайн стандартный с доработками • Стандартный конструктор ...
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Для краткого примера можно посмотреть: perevezi(точкаа)ru или avtodispetcher(точка)ru
Более подробное ТЗ при переписке.
Просьба указать примерные сроки и стоимость.
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