Техническое задание создания одностраничного сайта

День добрый! Срочно необходимо выполнить!

Задача: Написать/нарисовать вид и описание эффективного сайта. Цель: получить ЛИД.

Тема, ландшафтное озеленение.

Рассматриваются кандидатуры только с опытом не менее 2-х лет создание и разработки Эффективных сайтов. (Приветствуются отзывы и рабочие кейсы).

Работа принимается при полном разъяснении что, зачем и почему должно находится на сайте.

Спасибо!