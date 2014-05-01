Блог с "поддержкой"

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок172 просмотра
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Нужно установить WP + шаблон, оформление разделов и т.п.

"Поддержка" - обновление версий WP, защита от взломов...

Предложения просьба озвучить с указанием цены и сроков

10 лет назад
f375
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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