Сайт недвижимости

Нужно создать сайт для музыкального фестиваля. Страницы в большинстве своем стандартные: главная, участники, новости, контакты. Логотип у фестиваля есть, его отрисовывать не нужно. Цветовая гамма спокойная, но не черная. Кроме того нужно будет установить виждет ...