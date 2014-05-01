Сайт недвижимости

Необходим Лендинг с возможностью А-Б тестинга. Отправка заявок и заказ обратного звонка, отправка заявок на e-mail. отвечу на заявку с ценой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт для агентства недвижимости с возможностью загрузки объектов из ексель файла
Думаю можно выполнить на движке joomla
Более подробное тз предоставлю исполнителю.
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