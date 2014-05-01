Нужно создать сайт для музыкального фестиваля. Страницы в большинстве своем стандартные: главная, участники, новости, контакты. Логотип у фестиваля есть, его отрисовывать не нужно. Цветовая гамма спокойная, но не черная. Кроме того нужно будет установить виждет ...
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Необходим Лендинг с возможностью А-Б тестинга. Отправка заявок и заказ обратного звонка, отправка заявок на e-mail. отвечу на заявку с ценой.
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