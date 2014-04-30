Магазин на shop-script

Доброго времени суток! Требуется специалист с опытом создания продающих одностраничных сайтов (Лендинг Пейдж), направленных на продажу какого-либо тавара/услуги. Описание задачи: - создание лендингов "под ключ" по продаже товара/услуги - дизайн, создание посадочной страницы категории товара сайта в стиле ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
1. Настроить структуру сайта;
2. Создать и наполнить до 10 html страниц;
3. Наполнить блог (до 20 статей), реализовать возможность вывода заголовков нескольких последний статей через блок на внутренних страницах, с привязкой к категориям товаров. Например: имеем 2 категории товаров "автомобили" и "мотоциклы";
В категории товаров "автомобили" будут выводится статьи по тематике "автомобили". Привязка через тэги или чек боксы к списку тематик;
4. Настроить работу магазина и наполнить его тестовым контентом (30 товаров и порядка 10 категорий);
5. Настройка фильтров для каждой группы товаров;
6. Вывести на главной список "Популярных товаров" и "Новых товаров";
7. Настроить авторизацию на сайте через соц.сети, для публикации отзыва о магазине и/или товаре. Например, хотим оставить о магазине, авторизуемся через вк, публикуем отзыв от своего имени. Администратор в любой момент, может удалить отзыв через админ.интерфейс;
8. Реализация возможности "быстрого заказа";
9. Верстка сайта на основе psd макета (главная, список товаров, просмотр товара, типовая);
10. Перенос готового сайта на боевой;
11. Консультации по "лучшим решениям" в процессе разработки;
12. Гарантийная поддержка в течение месяца после сдачи проекта (если были допущены косяки с вашей стороны, вы исправляете их бесплатно);
Лицензия shop-script 5 на руках. Так же предоставлю структурные макеты с пояснениями по каждому элементу/блоку и тестовый контент для внесения.
Условия сотрудничества:
Предоплата 6000 руб.
По завершению настройки и разработки 8000 руб.
Постоплата по завершению верстки 6000 руб, при этом предоставление psd макета, может затянутся с моей стороны на срок до 2 недель.
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