Магазин на shop-script

$550
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок175 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо:

1. Настроить структуру сайта;

2. Создать и наполнить до 10 html страниц;

3. Наполнить блог (до 20 статей), реализовать возможность вывода заголовков нескольких последний статей через блок на внутренних страницах, с привязкой к категориям товаров. Например: имеем 2 категории товаров "автомобили" и "мотоциклы";

В категории товаров "автомобили" будут выводится статьи по тематике "автомобили". Привязка через тэги или чек боксы к списку тематик;

4. Настроить работу магазина и наполнить его тестовым контентом (30 товаров и порядка 10 категорий);

5. Настройка фильтров для каждой группы товаров;

6. Вывести на главной список "Популярных товаров" и "Новых товаров";

7. Настроить авторизацию на сайте через соц.сети, для публикации отзыва о магазине и/или товаре. Например, хотим оставить о магазине, авторизуемся через вк, публикуем отзыв от своего имени. Администратор в любой момент, может удалить отзыв через админ.интерфейс;

8. Реализация возможности "быстрого заказа";

9. Верстка сайта на основе psd макета (главная, список товаров, просмотр товара, типовая);

10. Перенос готового сайта на боевой;

11. Консультации по "лучшим решениям" в процессе разработки;

12. Гарантийная поддержка в течение месяца после сдачи проекта (если были допущены косяки с вашей стороны, вы исправляете их бесплатно);

Лицензия shop-script 5 на руках. Так же предоставлю структурные макеты с пояснениями по каждому элементу/блоку и тестовый контент для внесения.

Условия сотрудничества:

Предоплата 6000 руб.

По завершению настройки и разработки 8000 руб.

Постоплата по завершению верстки 6000 руб, при этом предоставление psd макета, может затянутся с моей стороны на срок до 2 недель.

10 лет назад
deeply
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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