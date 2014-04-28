Доработка дизайна и шаблона на основе BITRIX

Создать сайт по примеру http://idealnaya-svadba.com.ua только без верхнего меню. Предлагайте свой бюджет. Готов уточнить детали.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делается сайт по эзотерической теме (магия, энергетика, руны, чакры и т.п.)
Необходимо сделать первичный несложный сайт в стиле эзотерической темы. Задача- запустить в короткие сроки основные разделы (Контакты, цены и т.д)
Сроки до 30 апреля.
Выбрали для покупки такой шаблон http://www.bitrixtemplates.ru/templates/8/39570/
Необходимо в сжатые сроки изменить дизайн (цвет фона, добавить логотип и пр.)
Могут понадобиться дополнительные изменения в шаблоне. Это будет понятно в ходе переговоров с Вами в зависимости от Ваших возможностей.
Приоритет отдаем тем, кто работает с BITRIX и делал сайты на подобные темы.
Перспектива: в дальнейшем сайт будет переделываться в разработанном позднее фирменном стиле. Поэтому можно заложиться на дальнейшее сотрудничество.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется сайт по предоставлению услуг. Консьерж сервис. Техническое задание и подробности предоставлю исполнителю по скайпу.Завершен10 лет назад
Нужно сделать лендинг под ключ с нуля. Один товар. Есть примерный набросок в Ворде . Ищу бюджетный вариант. Без изысков, но и не примитивный и страшный. Пока заказываю 1 шт. ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Написать продающий сайт. На сайте будет продаваться видео курс, про автовебинары. Есть видео,где я продаю видео курс, а также даю все картики и презентации повер поинт. И дам сам скелет продающего сайта. Нужно сделать красивый ...Закрыт10 лет назад
- $250
Требуется разработать дизайн и наполнение сайта для компании, производящей кухонную мебель.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется создание landing Page "под ключ" по продаже земельных участков. По подобию oreshkino .ru Обязательное отображения как в меню "Генплан" на орешкино, только в иной форме , предложения имеются.. Требуется создание под ключ, именно под ключ. В личку ...Завершен10 лет назад
- $250
Необходимо создать лендинг пейдж очень срочно. Товар - детский надувной бассейн. Есть фото, примерный макет, тексты Необходим: - дизайн по правилам создания ЛП - верстка, включая адаптацию под популярные браузеры - установка на хост - настройка яндекс метрики и целей по ...Завершен10 лет назад
Необходимо с 0 создать движек торговой площадки со структурой по типу http://shopstore.com.ua/, skynell.com и прочих Конкретное тз и детали после выбора исполнителяСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад
Ну, так вот нужны спецы на постоянную основу для разработки проектов на аутсорс мультилендингов Мультилендинг — автоматическая трансформация лендинг страницы в зависимости от ключевого запроса посетителя ну так вот ищем таких, если вы из них, пишитеСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
на данный момент имеется сайт http://lux-point.ru и новый дизайн для него (см приложение) необходимо собрать новый сайт на CMS Drupal согласно старого функционала, контент перенесем сами просьба оставлять предложения в проекте, они рассматриваются в первую очередь (с приватными сообщениями ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад