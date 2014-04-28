Доработка дизайна и шаблона на основе BITRIX

Делается сайт по эзотерической теме (магия, энергетика, руны, чакры и т.п.)

Необходимо сделать первичный несложный сайт в стиле эзотерической темы. Задача- запустить в короткие сроки основные разделы (Контакты, цены и т.д)

Сроки до 30 апреля.

Выбрали для покупки такой шаблон http://www.bitrixtemplates.ru/templates/8/39570/

Необходимо в сжатые сроки изменить дизайн (цвет фона, добавить логотип и пр.)

Могут понадобиться дополнительные изменения в шаблоне. Это будет понятно в ходе переговоров с Вами в зависимости от Ваших возможностей.

Приоритет отдаем тем, кто работает с BITRIX и делал сайты на подобные темы.

Перспектива: в дальнейшем сайт будет переделываться в разработанном позднее фирменном стиле. Поэтому можно заложиться на дальнейшее сотрудничество.