Движок товарной торговой площадки

Всем привет! :-) Ищу человека для создания сайта. Графический дизайнер свой есть, и в вотошопе все прорисовано. Нужно только воплотить все в жизнь. Кратко о сайте: простой, минимализм. Все на белом фоне. На сайте будут размещены разного ...