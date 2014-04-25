Интернет-магазин услуг (продажи экскурсий онлайн)

Есть компания, занимающаяся продажей экскурсий. Для нее нужен сайт с информацией об этой компании и на котором можно было бы купить экскурсии онлайн по кредитной карте:

- дизайн сайта (логотип уже есть)

- несколько разделов сайта с фотками/информацией об экскурсиях

- личный кабинет пользователя (ФИО, е-мейл, пароль, телефон)

- выбор экскурсии из списка

- показ, сколько мест на экскурсию осталось

- покупка экскурсии или бронь (не более суток) на введенное число мест (взрослые/детские)

- оплата картами (виза, мастер-кард)

- система скидок (накопительные, для отелей, на опт и др.)

- заказ трансферов (автоматический расчет онлайн по устойчивой тарифной сетке)

Важный момент: базы данных для сайта не будет. Скрипт должен получать данные, вызывая определенную программу на сервере с ключами. Аналогично оставление заявки на экскурсии.