Интернет-магазин услуг (продажи экскурсий онлайн)

Бюджет по договоренности Доброго времени суток. Необходимо разработать Landing Page(продающий, современный дизайн) по продаже Sony Playstation 4 Примеры работы в подобной тематике приветствуются. При качественном выполнении, будут еще заказы на новые лп и доработку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть компания, занимающаяся продажей экскурсий. Для нее нужен сайт с информацией об этой компании и на котором можно было бы купить экскурсии онлайн по кредитной карте:
- дизайн сайта (логотип уже есть)
- несколько разделов сайта с фотками/информацией об экскурсиях
- личный кабинет пользователя (ФИО, е-мейл, пароль, телефон)
- выбор экскурсии из списка
- показ, сколько мест на экскурсию осталось
- покупка экскурсии или бронь (не более суток) на введенное число мест (взрослые/детские)
- оплата картами (виза, мастер-кард)
- система скидок (накопительные, для отелей, на опт и др.)
- заказ трансферов (автоматический расчет онлайн по устойчивой тарифной сетке)
Важный момент: базы данных для сайта не будет. Скрипт должен получать данные, вызывая определенную программу на сервере с ключами. Аналогично оставление заявки на экскурсии.
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