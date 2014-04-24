Доброго дня!

Необходимо сверстать и натянуть на CMS.

Верстка: Кроссбраузерно, семантично, верстка не должна ехать.

Предлагайте варианты и аргументы cms, на какую именно натягивать. Склоняюсь к WP, но есть сомнения.

Макет главной в приложении. Внутренние вышлю потенциальному заказчику, но принцип интернент газеты по примеу lb.ua и pravda.com.ua

Исполнителю вышлю макет главной и внутренних страниц PSD и распишу ТЗ.

Сроки 7-10календарных дней.

Начать работу не позже 28 апреля.

Бюджет до 3000 гривен

Оплата на любую банковскую карту.

Будут вопросы, предложения-пишите.