Сверстать и натянуть на CMS

$250
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня!

Необходимо сверстать и натянуть на CMS.

Верстка: Кроссбраузерно, семантично, верстка не должна ехать.

Предлагайте варианты и аргументы cms, на какую именно натягивать. Склоняюсь к WP, но есть сомнения.

Макет главной в приложении. Внутренние вышлю потенциальному заказчику, но принцип интернент газеты по примеу lb.ua и pravda.com.ua

Исполнителю вышлю макет главной и внутренних страниц PSD и распишу ТЗ.

Сроки 7-10календарных дней.

Начать работу не позже 28 апреля.

Бюджет до 3000 гривен

Оплата на любую банковскую карту.

Будут вопросы, предложения-пишите.

10 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин под ключ на PRESTASHOP-адапт.верс

    $100

    Требуется настроить полноценный магазин на движке PRESTASHOP, естественно шаблон адаптивный дизайн и адаптивная верстка также должна быть. Магазин должен выполнять полноценный спектр услуг как для покупателя так и для продавца. Обязательно должна быть настроена четкая ...

    Prestashop
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Полная реконструкция сайта

    Полная реконструкция сайта alza.ru Нужно создать современный, продающий сайт. 1)Новый дизайн 2)Новый движок (wordpress или joomla) 3)Полная оптимизация под поисковики Жду конкретных предложений с ценой. Все вопросы обсуждаю по почте и скайпу.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать лендинг

    Здравствуйте! Нужно сделать лендинг, вот какой у нас есть - http://bankrotstvo1.s-f-c.ru/ нужно сделать не хуже. Нужно нарисовать и сверстать на платформе LPGenerator. Оставляйте обязательно: сроки, стоимость, примеры уже сделанных лендингов (Обязательно).

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт.

    Создать сайт на подобие http://loranmebel.ru/ (почти такой же). Движок на выбор исполнителя. Сроки хорошие. Бриф есть.

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта-визитки

    $250

    Сайт с описанием услуг компании и возможностью принимать заявки онлайн. Нужен современный и главное интересный дизайн, с использованием css3 и jquery.

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад