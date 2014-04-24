Требуется сайт на хорошем шаблоне (платном).

Сайт с описанием услуг компании и возможностью принимать заявки онлайн. Нужен современный и главное интересный дизайн, с использованием css3 и jquery.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сайт на надежном скрипте (платном или уникальном шаблоне). На него нужно навесить контент в объеме около 100 статей, контент с картинками имеется в наличии. Под ключ.
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