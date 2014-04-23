Дизайн сайта Религиозной направленности

дизайн и оформление для сайта религиозной направленности:

1. сайт информационной наполненности- Халяль продукты

Это основной контент сайта. Необходимо максимально объяснить посетителям что и зачем.

2. на сайте динамически меняющиеся фото Халяль центра

(продажа продуктов питания, сдача в аренду площадей под соответствующую тематику торг центра)

3. контакты для сотрудничества

4. Возможно ваши предложения

всякого рода счетчики нежелательны

оформление для домена halal-center.ru

хостинг подобрать чтоб все это работало сразу после изменения dns записей. нужна возможность наполнения контентом на всех уровнях

просьба учитывать что это не недельный проект- возможно потребуется ваша помощь в будущем.