Дизайн сайта Религиозной направленности

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

дизайн и оформление для сайта религиозной направленности:

1. сайт информационной наполненности- Халяль продукты

Это основной контент сайта. Необходимо максимально объяснить посетителям что и зачем.

2. на сайте динамически меняющиеся фото Халяль центра

(продажа продуктов питания, сдача в аренду площадей под соответствующую тематику торг центра)

3. контакты для сотрудничества

4. Возможно ваши предложения

всякого рода счетчики нежелательны

оформление для домена halal-center.ru

хостинг подобрать чтоб все это работало сразу после изменения dns записей. нужна возможность наполнения контентом на всех уровнях

просьба учитывать что это не недельный проект- возможно потребуется ваша помощь в будущем.

Дизайн сайта
10 лет назад
chelnyftp
Дмитрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Wordpress разработчик

    На постоянную работу требуется специалист по разработке сайтов/лэндинг страниц на вордпрессе под ключ. Обязанности: разработка сайтов (знания html, интеграция с внешними сервисами по API), разработка landing page. Работа удаленная. Пишите о вашем опыте.

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать 5 маленьких сайтов с разным дизайном

    Необходимо создать 5 сайтов, разного дизайна (можно шаблонный), но одинаковых по структуре. Для 5 разных фирм по продаже товаров. Домены зарегистрированы, информация для наполнения есть. Структура О компании, Товары, Контакты, Доставка. Так же необходимо будет сделать 2-3 страницы ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Удалённый веб мастер

    $250

    В нашу команду требуется удаленный web мастер. От Вас требуется знание HTML, CSS, PhotoShop, MODx CMS 1.0.4 и желательно PHP. Необходимо принимать заявки на разработку новых сайтов, составлять план работ, дорабатывать дизайн сайта в соответствии ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание смс платника

    $250

    Здравствуйте. Необходимо создание смс-платника, установка его на хостинг и направление на него трафика. Портфолио обязательно, примеры нескольких работа за последние месяцы.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сайта-визитки и дальнейшая поддержка

    $250

    Необходимо создание, дальнейшая поддержка и продвижение сайтов-визиток 4 шт., на базе шаблона. Готов платить из расчёта 5000-10000 руб. за создание, 1000-3000 руб. за дальнейшую поддержку, за продвижение обсуждается с выбранным кандидатом.

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на joomla в программе

    $100

    Создать сайт в программе Artisteer на joomla 2.5. Тема - продажа щебня. Главная страница сайта - фактически страница захвата со всеми элементами продающего сайта. Нужен будет хороший дизайн. Информация- текст будет предоставлена. В ТЗ будет только ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание корпоративного сайта

    Необходимо создать корпоративный сайт для строительной компании. Дизайн готов, нужна верстка. Натяжка на движок и его настройка. CMS предположительно Битрикс. Подробное ТЗ прилагается. Наполнить статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создания высоко-конверсивного лэндин пейджа

    $1000

    Нужно создать высоко-конверсивный лэндин пейдж. Ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества. Проектов много. На данный момент у нас 2 ЛП, но конверсия их нас не особо радует, со 2-го ЛП мы получаем всего 1-2 заявки в день. 1. http://www.srostar.ru/ 2. ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание новой версии сайта

    $1000

    Необходимо разработать новую версию сайта по недвижимости в Таиланде. www.thailighthouse.com Тз включает в себя разработку фирменного стиля и дизайна, современную cms, подключение всех необходимых модулей и фишек, а также перенос информации и фото со старого сайта на ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад