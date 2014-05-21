Создать 5 маленьких сайтов с разным дизайном

Антон, сделал все на твердую 4. Единственная проблема со сроками - они были задержаны (несколько раз переносились) и в конце возникли проблемы с переносом сайта на мой хостинг. В целом впечатление осталось неоднозначное - человек, все сделал, все ошибки исправил без вопросов, всегда на связи - но очень вольно обращается с таким понятием как время. Вам решать.