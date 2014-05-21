Создать 5 маленьких сайтов с разным дизайном

Сайты «под ключ»Завершен34 заявки504 просмотра
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Необходимо создать 5 сайтов, разного дизайна (можно шаблонный), но одинаковых по структуре. Для 5 разных фирм по продаже товаров.

Домены зарегистрированы, информация для наполнения есть.

Структура О компании, Товары, Контакты, Доставка.

Так же необходимо будет сделать 2-3 страницы описаний к каждому сайту.

10 лет назад
nivb
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
Lemon4yk
Сергей 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Сергей все сделал профессионально и в срок. Никаких проблем при взаимодействии не было. Исполнитель всегда на связи и всегда готов помочь.
Приятно было работать с Никитой. Задача была поставлена ​​четко, проблем не возникало, всегда онлайн
a-k
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$125
10 дней
Антон, сделал все на твердую 4. Единственная проблема со сроками - они были задержаны (несколько раз переносились) и в конце возникли проблемы с переносом сайта на мой хостинг. В целом впечатление осталось неоднозначное - человек, все сделал, все ошибки исправил без вопросов, всегда на связи - но очень вольно обращается с таким понятием как время. Вам решать.
Никита, порядочный и ответственный заказчик, в плане полной и своевременной оплаты. При работе с ним, в этом аспекте, можете быть уверены. Что касается взаимодействия в процессе работе - впечатления неоднозначные, человек отвечает не сразу, и в итоге, нарекания по срокам.
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