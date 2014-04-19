Интегрировать Битрикс шаблон на сайт

Необходимо интегрировать Битрикс шаблон c новым дизайном на работающий сайт.

Делать верстку/программировать функционал с нуля не требуется - часть нового шаблона/дизайна уже интегрировано/сделано.

Примеры:

Главная страница (старая) - http://pravo-med.ru/. В новом дизайне - http://pravo-med.ru/?par=new

Список новостей (старый) - http://pravo-med.ru/news/. В новом дизайне - http://pravo-med.ru/news/?par=new

Детальная страница новостей (старая) - http://pravo-med.ru/news/10827/. В новом дизайне - http://pravo-med.ru/news/10827/?par=new

Блоги главная (старая) - http://pravo-med.ru/community/blogs/. В новом дизайне - http://pravo-med.ru/community/blogs/?par=new

Новый функционал (его нет на старом сайте):

Список видео - http://pravo-med.ru/video/?par=new

Во вложении ТЗ + исходники нового шаблона к разделам и страницам сайта которые необходимо сделать.

(шапка сайта, левая колонка сайта, подвал - везде одинаковые. Их можно взять с уже готовых страниц. Меняется только центральная и частично правая колонки).

Работаем с исполнителями из России. Оплату производим по безналичному расчету.

Желательно сразу указывать сроки и стоимость работ.

P.S. Это примерно четвертая/пятая часть страниц нового шаблона, которые всего требуется сделать по сайту, т.к. новый дизайн для других разделов еще рисуется.