Интегрировать Битрикс шаблон на сайт

Разработать одностраничник для бильярдного клуба, три раздела должны гармонично сочетаться на одной странице Меню, Фотогалерея, Контакты. Нужен дизайн и верстка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо интегрировать Битрикс шаблон c новым дизайном на работающий сайт.
Делать верстку/программировать функционал с нуля не требуется - часть нового шаблона/дизайна уже интегрировано/сделано.
Примеры:
Главная страница (старая) - http://pravo-med.ru/. В новом дизайне - http://pravo-med.ru/?par=new
Список новостей (старый) - http://pravo-med.ru/news/. В новом дизайне - http://pravo-med.ru/news/?par=new
Детальная страница новостей (старая) - http://pravo-med.ru/news/10827/. В новом дизайне - http://pravo-med.ru/news/10827/?par=new
Блоги главная (старая) - http://pravo-med.ru/community/blogs/. В новом дизайне - http://pravo-med.ru/community/blogs/?par=new
Новый функционал (его нет на старом сайте):
Список видео - http://pravo-med.ru/video/?par=new
Во вложении ТЗ + исходники нового шаблона к разделам и страницам сайта которые необходимо сделать.
(шапка сайта, левая колонка сайта, подвал - везде одинаковые. Их можно взять с уже готовых страниц. Меняется только центральная и частично правая колонки).
Работаем с исполнителями из России. Оплату производим по безналичному расчету.
Желательно сразу указывать сроки и стоимость работ.
P.S. Это примерно четвертая/пятая часть страниц нового шаблона, которые всего требуется сделать по сайту, т.к. новый дизайн для других разделов еще рисуется.
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