Нужен сайт подобный сайту "Имя победы"

Сделать на джумле сайт как этот - http://teploset33.ru Но вот на этом шаблоне - http://template-joomla.ru/shablony-leotheme/item/249-leo-sport
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно полностью создать сайт под ключ.
Примерная Аудитория 1000 человек.
Хочу знать. Сроки проекта, время его реализации.
Проект будет выполнен либо полностью либо по частям.
По частям я знаю стоимость.
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