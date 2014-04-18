Нужен сайт подобный сайту "Имя победы"

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок195 просмотров
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http://www.nameofvictory.ru/

Нужно полностью создать сайт под ключ.

Примерная Аудитория 1000 человек.

Хочу знать. Сроки проекта, время его реализации.

Проект будет выполнен либо полностью либо по частям.

По частям я знаю стоимость.

10 лет назад
maxi_min1
Максим 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад