Нужно сделать сайт-презентацию услуги

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Услуга - отправка посылок из Индии. Нужно придумать дизайн и наполнение. Полный простор для вдохновленного дизайнера. Нужно чтобы страничка была пропитана Индией и была приятной глазу и удобной.

Со стороны заказчика полная открытость.

10 лет назад
Venevazio
Фёрст 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
21 час назад
10 лет назад
$80
5 дней
ТОП-10
Сайты «под ключ»
  • Похожие заказы

  • Сайт - каталог с оформлением заказа

    Нужно сделать сайт - каталог на удобной системе управления, в каталоге будут товары с фото, описанием, артикулом и стоимостью. Остальные страницы стандартные - о компании, контакты и тд. Есть макет, пришлю при личной переписке. Работаем ...

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо сделать сайт по строительство коттеджей

    $100

    Необходимо сделать сайт по строительство коттеджей, на примере следующих сайтов http://arkom-mos.ru/ http://www.zagdom.ru/ Задача сделать продающий лэндинг, очень важно чтобы была конверсия. Вообще вышлю полное техническое задание и буду участвовать ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо создать сайт для Гостевого дома

    $550

    Добрый день! Необходимо создать сайт для гостевого дома http://www.booking.com/hotel/ru/tatiana-guest-house-lazarevskoe.ru.html?sid=50581e2992b1c83c511b35d7346e6aeb;dcid=1 Сайт с возможностью бронирования номеров в доме (он-лайн бронирование через booking.com, коды предоставляются) Страницы Сайта Главная Номера Цены Бронирование Контакты Пожелания На главной странице должет быть информер - погода, виджет Отзывы (код предоставляется) На всех страницах должен быть ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайт на wp

    Нужно сделать сайт на wordpress с аналогичной структурой (расположение элементов, меню и пр), только с новым дизайном, чтобы отличался, для другого Бизнес Центра. Образец: http://www.aquatoria.ru

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужна "доска объявлений" на WP или joomla

    $400

    Нужно сделать дизайн названия сайта, дизайн сайта (можно оптимизировать шаблон). Сделать сам сайт доски объявлений с администрированием через web интерфейс. Есть ТЗ, оно еще может незначительно измениться. Так же прикрепил вариант дизайна- картинка, но это ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт-визитка с обратной связью.

    $100

    Нужно сделать сайт ориентированный на закупку вторсырья (пластмасса, металл, бумага), сейчас есть сайт bazavtor.ru адрес останется тот же, сайт нужно переделать. Жду предложений.

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт расписаний(yii) + Android

    $290

    1. Сайт: Для неавторизированный пользователей будет 3 вкладки: Главная - (где будет информация о сайте и т.п.), Расписание (пример: Заходим, сначала выбираем (СПО - среднее проф. образов. или ВПО - высшее. проф. образование, в таблице указана ...

    Android
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад