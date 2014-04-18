Сайт - каталог с оформлением заказа

Нужно сделать сайт - каталог на удобной системе управления, в каталоге будут товары с фото, описанием, артикулом и стоимостью. Остальные страницы стандартные - о компании, контакты и тд. Есть макет, пришлю при личной переписке. Работаем по вебмани эксроу (протекция сделки), по факту или поэтапно.