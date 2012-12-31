yana_st

Яна yana_st

 
44 годаРоссия/Балашиха
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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  • Раскрутить Инстаграм

    Есть цифровые иллюстрации, которые нужно продвинуть в Инстаграм. Целевая аудитория – США и Европа. Ваши предложения, примерная стоимость, порядок работы и т.д.

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Постер в фейсбуке

    На постоянной основе необходимо оставлять комментарии на тематические статьи на фейсбуке (10-15 комментариев в день). Комментарии необходимо писать на английском языке. Также есть аккаунты с которых необходимо ставить лайки на комментарии. Подробности скину в личку.

    Социальные сети (SMM и SMO)16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сео специалист на постоянную удаленную работу

    Есть определенное количество небольших сайтов, однотипных по структуре, к ним сделаны ядра, необходимо постоянное продвижение с фиксированной оплатой работы в месяц. В случае совместной работы присутствие на связи, ответственность. Подробности в личку.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Wordpress responsive сайт - одинаковое отображение

    Сайт на вп, тема изначально была responsive, сейчас на маленьких мониторах, на айпадах и айфонах сайт меняет дизайн и расположение элементов. Нужно сделать чтобы на всех устройствах сайт выглядел одинаково (так как на стандартных мониторах). ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт - каталог с оформлением заказа

    Нужно сделать сайт - каталог на удобной системе управления, в каталоге будут товары с фото, описанием, артикулом и стоимостью. Остальные страницы стандартные - о компании, контакты и тд. Есть макет, пришлю при личной переписке. Работаем ...

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Качественный копирайт статей на тему мебели

    Нужен качественный профессиональный копирайт статей на тему элитной мебели в стиле статьи-рассказа из журнала. Пример пришлю в личной переписке, оплата обсуждается. Новичков просьба не беспокоить, только опытные копирайтеры.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта на вп

    Есть макет в слоях, 4 страницы: на страницах будут тексты, фото, каталог, блог и галерея. Оплата по факту или поэтапно, можно вебмани эскроу. По предоплате не работаем. Начать желательно сегодня. Интересует примерная стоимость и сроки.

    Верстка сайта
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер для постоянного сотрудничества

    На данный момент нужно сделать рерайты текстов на на тему мебели и косметики, в дальнейшем будут тексты для копирайта. Оплата рерайт 40р за 1000 символов без пробелов, копирайт 50р. 1000 символов без пробелов. Оплата по ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг68 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать 10 однотипных страниц сайта вордпресс

    Есть сайт на вордпрессе, и есть 10 макетов jpg (однотипные, отличаются некоторые элементы) макеты состоят из картинок, текстов и ссылок на ютуб. Нужно сверстать этим макеты в виде страничек на наш сайт. Подробности в ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер - постоянное сотрудничество

    Нужен копирайтер для сотрудничества, нужно писать красивые грамотные тематические статьи, в основном на тему мебели. Оплата 50р. 1000 символов без пробелов. Оплата по факту эл. деньгами (киви, вебмани). Можно начать уже сегодня.

    Копирайтинг49 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доделать сайт на вопрдресс

    Есть макет как должен выглядеть сайт на выходе, есть хостинг, на котором установлен вордпресс и сделана часть шаблона, есть html верстка. Нужно: Доделать меню и логотип Колонку новостей как на макете,сделать эффект смены новостей слайдами Поправить стили и тд ...

    WordPressHTML
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка шаблона для вордпресс

    Есть макет, есть верстка в html, нужно на базе этого сделать шаблон вордпресс, нужно начать сегодня, подробности и макет при личном общении. Оплата электронными деньгами частями или по факту.

    WordPressHTMLВерстка шаблона
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать шаблон на вордпрессе

    Нужен шаблон (дизайн готов). Шаблон состоит из горизонтального меню, шапки, фона с большими картинками, тексты, новостной блок, иконки соц. сетей, музыка. Также необходимо будет добавить каталог товаров с возможностью загрузки и просмотра товаров по группам. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Вордпресс, правка шаблона, написание модуля

    Есть сайт на вордпрессе с покупным шаблоном, нужно переделать главную страницу, добавить новости, иконки соц. сетей, а также написать или переделать переделать модуль каталога выборкой цветов и товаров. Подробнее в личке или скайпе. Оплата частями/по факту ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сео-оптимизатор на постоянную работу

    Ситуация: есть сайт (ссылку пришлю в личку), продвижением которого занимался наш сео специалист на протяжении 3х месяцев. Нужно в соответствии с нашим аудитом, рекомендациями нашего предыдущего сео специалиста и своими дополнениями продолжать заниматься продвижением ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Слегка поправить верстку

    Добавили на сайт 2 элемента (украшения) по бокам сайта, в некоторых браузерах правый элемент перемещается рядом с левым. Нужно поправить.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтер из Москвы

    Ищем копирайтера из Москвы для регулярного написания новостей и анонсов по мебельной тематике (элитная дорогая итальянская мебель). Тексты должны быть оригинальные и разные по стилю и подаче информации. Копирайтер должен быть из Москвы с возможностью ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Wordpress responsive сайт - одинаковое отображение
Четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую
Руслан, спасибо! Все хорошо, качественно и быстро.
Ответный отзыв
petryshakm
Максим 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$65
10 баллов
11 лет назад
Сверстать шаблон на вордпрессе
Приятно сотрудничать, конкретные указания и пожелания, спасибо.
Спасибо за отлично выполненную работу, обратимся еще!
Ответный отзыв
cherry19
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Копирайтер для постоянного сотрудничества
Отличный заказчик, понятное задание, своевременная оплата. Надеюсь на продолжительное сотрудничество
Качественное и быстрое выполнение задач по копирайту, будем работать на постоянной основе.
Ответный отзыв
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Слегка поправить верстку
Быстрые и четкие рекомендации по новым изменениям. никаких проблем с "оплатой по-факту"
Большое спасибо, все быстро и качественно.
Ответный отзыв
VasylUkrainets
Василий 
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Сайт на вп - добавить новогоднюю полоску сверху
Сотрудничество состоялось на ура! Спасибо большое, с наступающим!
Спасибо, все быстро и отлично.
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