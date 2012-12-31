Есть цифровые иллюстрации, которые нужно продвинуть в Инстаграм. Целевая аудитория – США и Европа. Ваши предложения, примерная стоимость, порядок работы и т.д.
- Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
На постоянной основе необходимо оставлять комментарии на тематические статьи на фейсбуке (10-15 комментариев в день). Комментарии необходимо писать на английском языке. Также есть аккаунты с которых необходимо ставить лайки на комментарии. Подробности скину в личку.Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть определенное количество небольших сайтов, однотипных по структуре, к ним сделаны ядра, необходимо постоянное продвижение с фиксированной оплатой работы в месяц. В случае совместной работы присутствие на связи, ответственность. Подробности в личку.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на вп, тема изначально была responsive, сейчас на маленьких мониторах, на айпадах и айфонах сайт меняет дизайн и расположение элементов. Нужно сделать чтобы на всех устройствах сайт выглядел одинаково (так как на стандартных мониторах). ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать сайт - каталог на удобной системе управления, в каталоге будут товары с фото, описанием, артикулом и стоимостью. Остальные страницы стандартные - о компании, контакты и тд. Есть макет, пришлю при личной переписке. Работаем ...Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен качественный профессиональный копирайт статей на тему элитной мебели в стиле статьи-рассказа из журнала. Пример пришлю в личной переписке, оплата обсуждается. Новичков просьба не беспокоить, только опытные копирайтеры.Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть макет в слоях, 4 страницы: на страницах будут тексты, фото, каталог, блог и галерея. Оплата по факту или поэтапно, можно вебмани эскроу. По предоплате не работаем. Начать желательно сегодня. Интересует примерная стоимость и сроки.HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
На данный момент нужно сделать рерайты текстов на на тему мебели и косметики, в дальнейшем будут тексты для копирайта. Оплата рерайт 40р за 1000 символов без пробелов, копирайт 50р. 1000 символов без пробелов. Оплата по ...Копирайтинг68 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на вордпрессе, и есть 10 макетов jpg (однотипные, отличаются некоторые элементы) макеты состоят из картинок, текстов и ссылок на ютуб. Нужно сверстать этим макеты в виде страничек на наш сайт. Подробности в ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен копирайтер для сотрудничества, нужно писать красивые грамотные тематические статьи, в основном на тему мебели. Оплата 50р. 1000 символов без пробелов. Оплата по факту эл. деньгами (киви, вебмани). Можно начать уже сегодня.Копирайтинг49 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть макет как должен выглядеть сайт на выходе, есть хостинг, на котором установлен вордпресс и сделана часть шаблона, есть html верстка. Нужно: Доделать меню и логотип Колонку новостей как на макете,сделать эффект смены новостей слайдами Поправить стили и тд ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть макет, есть верстка в html, нужно на базе этого сделать шаблон вордпресс, нужно начать сегодня, подробности и макет при личном общении. Оплата электронными деньгами частями или по факту.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать к 15 числу этого отчетного периода нулевые ответы по ООО. Фирма зарегистрирована в Московсой области, примеры предыдущих отчетов есть. Ваши предложения.Бухгалтерские услуги4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен шаблон (дизайн готов). Шаблон состоит из горизонтального меню, шапки, фона с большими картинками, тексты, новостной блок, иконки соц. сетей, музыка. Также необходимо будет добавить каталог товаров с возможностью загрузки и просмотра товаров по группам. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт на вордпрессе с покупным шаблоном, нужно переделать главную страницу, добавить новости, иконки соц. сетей, а также написать или переделать переделать модуль каталога выборкой цветов и товаров. Подробнее в личке или скайпе. Оплата частями/по факту ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ситуация: есть сайт (ссылку пришлю в личку), продвижением которого занимался наш сео специалист на протяжении 3х месяцев. Нужно в соответствии с нашим аудитом, рекомендациями нашего предыдущего сео специалиста и своими дополнениями продолжать заниматься продвижением ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен копирайтер для сотрудничества, нужно писать красивые грамотные тематические статьи, в основном на тему мебели. Оплата 50р. 1000 символов без пробелов. Оплата по факту эл. деньгами.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добавили на сайт 2 элемента (украшения) по бокам сайта, в некоторых браузерах правый элемент перемещается рядом с левым. Нужно поправить.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно повесить сейчас на сайт украшение (сверху в виде гирлянды) - она есть в png. А также добавить падающий снег. Ваши цены. Оплата киви, вебмани по факту.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Ищем копирайтера из Москвы для регулярного написания новостей и анонсов по мебельной тематике (элитная дорогая итальянская мебель). Тексты должны быть оригинальные и разные по стилю и подаче информации. Копирайтер должен быть из Москвы с возможностью ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад