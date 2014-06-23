Wordpress responsive сайт - одинаковое отображение

Сайт на вп, тема изначально была responsive, сейчас на маленьких мониторах, на айпадах и айфонах сайт меняет дизайн и расположение элементов. Нужно сделать чтобы на всех устройствах сайт выглядел одинаково (так как на стандартных мониторах). Адрес напишу в личку.