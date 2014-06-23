Уважаемые фрилансеры, необходимо настроить просмотр www.es-kiev.com.ua для смартфонов,мобильных телефонов. Сроки сжатые. Нужно сделать быстро,качественно. Возможно дальнейшее сотрудничество по администрированию сайта.
Wordpress responsive сайт - одинаковое отображение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на вп, тема изначально была responsive, сейчас на маленьких мониторах, на айпадах и айфонах сайт меняет дизайн и расположение элементов. Нужно сделать чтобы на всех устройствах сайт выглядел одинаково (так как на стандартных мониторах). Адрес напишу в личку.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Студии требуется специалист по MODX. Интересуют долгосрочные отношения! В основные задачи будет входить: сверстать и поставить сайт на CMS. Для оценки финансовых запросов исполнителей, просим вас просчитать стоимость верстки и установки сайта на CMS: gruz-remont.ru В заявках указывайте ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Есть сайт http://igonki.net, в данное время используемая кодировка на сайте windows-1251 и ее нужно перевести в utf-8. Вариант через правку ./htacсess не рассматривается, по сути нужно переставить текущую версию DLE на вариант с utf-8.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Надо настроить шаблон на phpshop enterprise. Доработать его по структуре. Просьба обращаться с предложением только ТЕМ, кто реально хорошо знает движок. О бюджете договоримся, НО оплата только по факту.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые. Необходимо сделать сайт на WordPress + кастомизация шаблона + доработка функционала. Большая просьба оставлять заявку если вы уверенно знаете WP на уровне программирования и разработки плагинов. Спасибо!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Перевод шаблона из prestashop в opencart Стоимость, сроки? http://www.templatemonster.com/ru/demo/36667.htmlСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен мод или хак для группировки новостей по алфавиту в блоки. Вывод блока через настраиваемый шаблон, в шаблоне должны работать все теги что и для shortstory.tpl, возможность указать из каких категорий выводить новости в блоках. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо провести ряд доработок в ИМ на друпале. Возможно постоянное сотрудничество.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад