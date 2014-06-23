Wordpress responsive сайт - одинаковое отображение

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок208 просмотров
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Сайт на вп, тема изначально была responsive, сейчас на маленьких мониторах, на айпадах и айфонах сайт меняет дизайн и расположение элементов. Нужно сделать чтобы на всех устройствах сайт выглядел одинаково (так как на стандартных мониторах). Адрес напишу в личку.

WordPress
10 лет назад
yana_st
Яна 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Руслан, спасибо! Все хорошо, качественно и быстро.
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