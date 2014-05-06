Требуется специалист по MODX

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки197 просмотров
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Студии требуется специалист по MODX. Интересуют долгосрочные отношения! В основные задачи будет входить: сверстать и поставить сайт на CMS.

Для оценки финансовых запросов исполнителей, просим вас просчитать стоимость верстки и установки сайта на CMS:

gruz-remont.ru

В заявках указывайте стоимость и сроки!

MODX
10 лет назад
georgygod
Георгий 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад