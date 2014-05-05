Группировка новостей по алфавиту в блоки (CMS DLE)

Нужен мод или хак для группировки новостей по алфавиту в блоки. Вывод блока через настраиваемый шаблон, в шаблоне должны работать все теги что и для shortstory.tpl, возможность указать из каких категорий выводить новости в блоках. Все должно кэшироваться, сброс после добавления новости. Это основные моменты, более детально обсудим с исполнителем.

DLE 10 линейки.

От вас цена и строки.