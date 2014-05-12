Создание сайтов-визиток на бесплатной CMS

Есть сайт на 1С-Битрикс. Нужно "натянуть" на сайт сверстанный новый дизайн. Верстку нового дизайна можно посмотреть тут (главная + 3 стр): http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/ http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/1.html http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/2.html http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/3.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько готовых макетов в psd (8-10 шт.). Необходимо срочно «натянуть» их на какую-нибудь простую бесплатную CMS. (Работали с WordPress - вполне устроила.) Сайты совсем не сложные: шапка с логотипом, 3–4 страницы текста (Главная, О Компании, Продукция/Услуги, Контакты), слайдер, еще что-то по мелочи. Контент предоставлю, домены и хостинг тоже.
Пожалуйста, только предложения со сроками и ценой за сайт. Спасибо!
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо разработать конвертер для автоматической подачи объявлений в формате XML2.0 на сайт "Из рук в руки". Сейчас объявления в формате xls.(пример файла во вложении) Просьба указывать приблизительную стоимость и сроки выполнения работы. Правила подачи объявлений ...Завершен10 лет назад
Нужен php программист на регулярное сотрудничество. Личным сообщением прошу укажите: 1. Страна/город 2. навыки 3. формат оплаты (почасовая или договорная) и способы оплаты 4. skype для связи Предпочтение для программистов из Украины. СМС с которой в основном работаем WP и OpencartСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Сверстано на bootstrap. Все нужно один к одному чистенько натянуть на Wordpress. 2 страницы, главная/категория и внутренняя. Прописать менюшки, крошки, вставить социальные share кнопки. Чуть колдануть с меню выпадающим. Также нужно будет создать доп. поля, вывести в сайдбаре похожие ...Завершен10 лет назад
Установить и настройть сайт на Cms вашу макеты в приложений скриншоты и т3 для ознакомления с заданием от вас предлогайте цмс вашу и цену и срокиСистемы управления (CMS)15 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! 2 задачи – фронтэнд, бекэнд. Поскольку сейчас готовится дизайн, а после будет вёрстка, сначала нужен бекэнд. Соответственно, справитесь с этой, получите другую задачу, там нужно будет прикрутить новые шаблоны отображения, допилить авторизацию и ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, необходимо сделать что бы в категории был один заголовок, а в записи другой заголовок. К примеру в категории записи были заголовком: Название записи - 1 Название записи - 2 Название записи - 3 Название записи - 4 А в записи ...Завершен10 лет назад
- $50
Всем привет. Есть купленный шаблон для opencart. Есть psd этого же шаблона, но частично измененное дизайнером. Необходимо данные правки перенести на шаблон. Меняется главная страница и страница товара а (не сильно).Завершен10 лет назад
- $10
Необходимо сайт на Джумле (боолее 30 страниц) перенести на новый хостинг и заменить джумлу на более новую версию (можно 3). Хостинг новый, можно устанавливать все с нуля.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт10 лет назад