Создание сайтов-визиток на бесплатной CMS

Есть несколько готовых макетов в psd (8-10 шт.). Необходимо срочно «натянуть» их на какую-нибудь простую бесплатную CMS. (Работали с WordPress - вполне устроила.) Сайты совсем не сложные: шапка с логотипом, 3–4 страницы текста (Главная, О Компании, Продукция/Услуги, Контакты), слайдер, еще что-то по мелочи. Контент предоставлю, домены и хостинг тоже.

Пожалуйста, только предложения со сроками и ценой за сайт. Спасибо!