Создание сайтов-визиток на бесплатной CMS

Системы управления (CMS)Завершен32 заявки247 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть несколько готовых макетов в psd (8-10 шт.). Необходимо срочно «натянуть» их на какую-нибудь простую бесплатную CMS. (Работали с WordPress - вполне устроила.) Сайты совсем не сложные: шапка с логотипом, 3–4 страницы текста (Главная, О Компании, Продукция/Услуги, Контакты), слайдер, еще что-то по мелочи. Контент предоставлю, домены и хостинг тоже.

Пожалуйста, только предложения со сроками и ценой за сайт. Спасибо!

10 лет назад
Stocklot
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
exposition
Виктор 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$80
1 день
Отличный профессионал, приятный человек. Безупречная работа, адекватное ценообразование. Обязательно буду обращаться еще. Всячески рекомендую.
Понятные задачи, никаких проблем с коммуникациями и платежами. Весьма рекомендую.
  • Похожие заказы

  • 1C-Битрикс: натянуть верстку на существующий сайт

    Есть сайт на 1С-Битрикс. Нужно "натянуть" на сайт сверстанный новый дизайн. Верстку нового дизайна можно посмотреть тут (главная + 3 стр): http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/ http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/1.html http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/2.html http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/3.html

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить выгрузку объявлений на сайт

    $250

    Необходимо разработать конвертер для автоматической подачи объявлений в формате XML2.0 на сайт "Из рук в руки". Сейчас объявления в формате xls.(пример файла во вложении) Просьба указывать приблизительную стоимость и сроки выполнения работы. Правила подачи объявлений ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен php программист

    Нужен php программист на регулярное сотрудничество. Личным сообщением прошу укажите: 1. Страна/город 2. навыки 3. формат оплаты (почасовая или договорная) и способы оплаты 4. skype для связи Предпочтение для программистов из Украины. СМС с которой в основном работаем WP и Opencart

    PHP
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть сверстанный дизайн на Wordpress

    $100

    Сверстано на bootstrap. Все нужно один к одному чистенько натянуть на Wordpress. 2 страницы, главная/категория и внутренняя. Прописать менюшки, крошки, вставить социальные share кнопки. Чуть колдануть с меню выпадающим. Также нужно будет создать доп. поля, вывести в сайдбаре похожие ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Задачи для программиста под HostCMS

    Добрый день! 2 задачи – фронтэнд, бекэнд. Поскольку сейчас готовится дизайн, а после будет вёрстка, сначала нужен бекэнд. Соответственно, справитесь с этой, получите другую задачу, там нужно будет прикрутить новые шаблоны отображения, допилить авторизацию и ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • WordPress, доработка с заголовками

    Здравствуйте, необходимо сделать что бы в категории был один заголовок, а в записи другой заголовок. К примеру в категории записи были заголовком: Название записи - 1 Название записи - 2 Название записи - 3 Название записи - 4 А в записи ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • OpenCart - внести изменения в купленный шаблон

    $50

    Всем привет. Есть купленный шаблон для opencart. Есть psd этого же шаблона, но частично измененное дизайнером. Необходимо данные правки перенести на шаблон. Меняется главная страница и страница товара а (не сильно).

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад