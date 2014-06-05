WordPress, доработка с заголовками

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки120 просмотров
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Здравствуйте, необходимо сделать что бы в категории был один заголовок, а в записи другой заголовок.

К примеру в категории записи были заголовком:

Название записи - 1

Название записи - 2

Название записи - 3

Название записи - 4

А в записи отображалось название:

Простое и не сложное в управлении - 1

Простое и не сложное в управлении - 2

Простое и не сложное в управлении - 3

Простое и не сложное в управлении - 4

Подскажите как это можно реализовать? Стандартным плагином

Или сроки за доработку и цену! Самое главное, что бы эта доработка скорей была плагином, что бы при обновлении вордпресса все не слетело!

WordPress
10 лет назад
webmaker000
Роман 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Вопрос закрыт....
Все ок, спасибо!