WordPress, доработка с заголовками

Всем привет. Есть купленный шаблон для opencart. Есть psd этого же шаблона, но частично измененное дизайнером. Необходимо данные правки перенести на шаблон. Меняется главная страница и страница товара а (не сильно).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, необходимо сделать что бы в категории был один заголовок, а в записи другой заголовок.
К примеру в категории записи были заголовком:
Название записи - 1
Название записи - 2
Название записи - 3
Название записи - 4
А в записи отображалось название:
Простое и не сложное в управлении - 1
Простое и не сложное в управлении - 2
Простое и не сложное в управлении - 3
Простое и не сложное в управлении - 4
Подскажите как это можно реализовать? Стандартным плагином
Или сроки за доработку и цену! Самое главное, что бы эта доработка скорей была плагином, что бы при обновлении вордпресса все не слетело!
- Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Необходимо сайт на Джумле (боолее 30 страниц) перенести на новый хостинг и заменить джумлу на более новую версию (можно 3). Хостинг новый, можно устанавливать все с нуля.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, есть купленый шаблон на котором нужно сделать сайт - http://themewinter.com/joomla/ybusiness/boxed/. Также есть тексты и картинки. Нужно эту информацию разместить на шаблоне. Кол-во страниц до 20, подробное тз будет отправлено на почту. Пишите ваши ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго всем времени суток. Есть псд. Требуется готовый сайт для автохауса. Функционал примитивный как и тут mycar.by калькулятор кредитов не нужен.Завершен10 лет назад
На дефолтном шаблоне планируется ввести доработки, нужны будут консультации по возможностям системы, естественно время оплачиваемое. Ищу исключительно с опытом работы с данной платформой.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Сайт работает на Framework Yii, но в остальном был выполнен индивидуально. Для одного из разделов необходимо доработать расширенный поиск. А именно: Выборка контента за определенный период времени, причем должно все работать с ранее установленными фильтрами, а ...Завершен10 лет назад
Drupal 7 выдает в процессе работы следующие ошибки 1. Ошибка на странице http://rc2market.com/allauto (расширеный поиск объявлений) Notice: Undefined offset: 1 в функции expol_form_alter() (строка 12 в файле /home/content/43/11801043/html/rc2market.com/sites/all/modules/alltools/expol.module). Notice: Undefined offset: 1 в функции expol_form_alter() (строка 22 в ...Завершен10 лет назад
Есть файлы сайта и дамп базы с одного домена – необходимо отредактировать и установить на хостинг на другой домен. Укажите стоимость работыЗавершен10 лет назад
- $140
Необходимо посадить сайт на Битрикс "Старт". Верстка готова. Если быть более точным, сайт на Битрикс уже посажен, необходимо добавить ему еще один шаблон (т.е. инфоблоки изобретать уже не нужно, нужно просто все интегрировать с готовой ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
ХАК с функцией авто-определения количества текста в title и shortstory, и непосредственно обрезка текста по указанным параметрам. Срок 3-5 дней, цена от "10$"/ Подробности просьба уточниять в личке.Завершен10 лет назад