Требуется перенос сайта joomla с домена на домен

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок166 просмотров
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Есть файлы сайта и дамп базы с одного домена – необходимо отредактировать и установить на хостинг на другой домен. Укажите стоимость работы

Joomla
10 лет назад
otde
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Все ок
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